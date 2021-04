„Promis unter Palmen“: Noch härter. Noch lauter. Noch lustiger.

Zwölf Promis flogen nach Thailand und begaben sich 15 Tage in Quarantäne. Sie sind ausgeruht – zu ausgeruht? Jetzt lässt SAT.1 sie aufeinander los – in einer Traumvilla am thailändischen Strand. Es könnte alles so schön sein… Doch wenn Giulia Siegel, Willi Herren, Chris Töpperwien, Melanie Müller, Katy Bähm, Patricia Blanco, Marcus Prinz von Anhalt, Emmy Russ, Henrik Stoltenberg, Elena Miras, Calvin Kleinen und Kate Merlan aufeinander treffen, ist Harmonie nicht das Wort, das die nächsten Wochen prägen wird. Passend ahnt Willi Herren schon kurz nach dem Einzug: „Heute Abend wird’s schon knallen.“ Er soll Recht behalten….

Bei „Promis unter Palmen“ kämpft ab Montag, 12. April 2021, um 20:15 Uhr, jeder gegen jeden um die Goldene Kokosnuss und 100.000 Euro – beobachtet von 60 Kameras, denen nichts entgeht. Wer spielt taktisch am cleversten? Wer hat seine Akkus bis zum Ende geladen, um die schweißtreibenden Challenges zu überstehen? Nur für die Gewinner wird der Aufenthalt verlängert, denn jede Woche verbannt das Gewinner-Team einen Teamspiel-Verlierer aus der Villa. Wer wird der/die Erste sein?

Giulia Siegel: „Ich freue mich am meisten, wenn alle zusammentreffen und die wundervolle Harmonie bröckelt, die Masken fallen und man genau sehen kann: Du willst also Sendezeit, und du willst deine Titten in die Kamera halten. Lasst die Spiele beginnen!“

Prinz Marcus: „Ich bin der einzige, der das Geld nicht wirklich braucht.“

Elena Miras: „Ich gehe nicht zu ‚Promis unter Palmen‘, um Freunde zu finden. Ich glaube schon, dass einige austeilen können – aber ich bin die Queen im Austeilen.“

Willi Herren: „Bei ‚Promis unter Palmen‘ musst du topfit sein. Ich habe nichts anderes getan in den letzten drei Monaten als abzunehmen und Kondition aufzubauen. Alle denken: der dicke Willi! Aber im dicken Willi steckt eine Konditions-Maschine. Wo ist die Tür? Ich will rein!“

Melanie Müller: „Das ist ein Potpourri voller Schrott und Geschreie! Ich freue mich. Das wird ein hartes Spiel. Wem das nicht gefällt, hätte ja zu WWM gehen können.“

Katy Bähm: „Ich habe ein sehr lockeres Mundwerk. Ich kann es nie jedem recht machen. Aber möchte ich das? Nein!“

Kate Merlan: „Ich bin stolz, Reality-Star zu sein. Das war immer mein Traumberuf. Am Ende wird mich hier keiner vom Platz kriegen.“

Emmy Russ: „Für Geld mache ich alles – der Titel passt perfekt zu mir. Ich mache mit, um bekannt zu werden. Ich mache alles – außer Pornos.“

Henrik Stoltenberg: „Ich bin auf jeden Fall nicht hier, um mich auf die Frauen zu konzentrieren, sondern den schloppigen Sieg nach Hause zu holen.“

Die Spiele in Folge eins:

Kapitänsspiel: „Besser Einhorn als Keinhorn“

Die Promis tragen Einhorn-Kostüme. Auf der Spielfläche liegen/hängen eine Vielzahl an Ringen. Nach dem Startsignal versuchen die Promis kriechend die Ringe mit ihren Hörnern aufzunehmen und auf einem Rundholz abzulegen. Wer zuerst zehn Ringe einsammelt, gewinnt. Die sechs Promi-Männer spielen gegeneinander, anschließend die Frauen, so dass es am Ende einen weiblichen und einen männlichen Gewinner gibt, der/die jeweils Team-Kapitän:in für das folgende Teamspiel wird.

Teamspiel: „Ägyptisches Bootsrennen“

Nach dem Vorbild der alten Ägypter soll ein Boot möglichst schnell an ein ca. 150 Meter entferntes Ziel am Strand transportiert werden. Das Boot steht auf Bambushölzern, über die es an Seilen gezogen werden kann. Am Heck des Bootes wird jeweils ein Rundholz weggenommen und vor dem Boot platziert. Auf diese Weise muss das Boot bis ins Ziel gezogen werden. Die Teams spielen parallel. Das Team, das sein Boot schneller komplett über die Ziellinie gezogen hat, gewinnt das Duell und kann im Haus verbleiben. Der/die Teamkapitän:in des Verliererteams muss zwei Promis seines Teams nominieren. Das Gewinnerteam entscheidet einzeln in der direkten Konfrontation, welcher der beiden nominierten Promis die Villa sofort verlassen muss.

„Promis unter Palmen“, die zweite Staffel, acht Folgen, ab 12. April 2021, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Foto: (c) SAT.1