ProSieben zeigt die ausgezeichnete Serie „Chernobyl“ und die Doku-Reihe „Tschernobyl“ zum 35. Jahrestag

Es war eine der größten Katastrophen der Neuzeit: Die Explosion im Reaktor-Block IV des Atomkraftwerks Tschernobyl am 26. April 1986. Hätte die Explosion verhindert werden können? Wie schwer sind die Folgen der Katastrophe noch heute?

ProSieben zeigt zum 35. Jahrestag ab 12. April an drei aufeinanderfolgenden Montagen (ab 20:15 Uhr) die zehnfach EMMY® und zweimal GOLDEN GLOBE® prämierte Mini-Serie „Chernobyl“. Im Anschluss beschäftigen sich die drei ProSieben-Dokumentationen „Tschernobyl – Die Wolke über Deutschland“, „Tschernobyl – Die wahren Helden“ und „Tschernobyl – Das Geschäft mit der Katastrophe“ damit, welche Folgen die Explosion im Reaktor Block IV für die Menschen in Tschernobyl und in Deutschland hatte.

Der Montag am 12. April auf ProSieben im Überblick:

20:15 Uhr – Start der Mini-Serie „Chernobyl“

22:50 Uhr – Teil eins der Doku-Reihe „Tschernobyl – Die Wolke über Deutschland“

Der Montag am 19. April auf ProSieben im Überblick:

20:15 Uhr – Neue Folgen der Mini-Serie „Chernobyl“

22:55 Uhr – Teil zwei der Doku-Reihe „Tschernobyl – Die wahren Helden“

Der Montag am 26. April auf ProSieben im Überblick:

20:15 Uhr – Finale Folge der Mini-Serie „Chernobyl“

21:50 Uhr – Teil drei der Doku-Reihe „Tschernobyl – Das Geschäft mit der Katastrophe“

Foto: (c) ProSieben