Regé-Jean Page: Keine zweite Staffel

Seine Fans müssen nun ganz tapfer sein! Regé-Jean Page (31) wird für die zweite Staffel von „Bridgerton“ nicht zurückkehren. Er wurde als Duke of Hastings in der Netflix-Serie international bekannt, aber es wurde nun bestätigt, dass er für die nächste Staffel nicht zurückkehren wird. Allerdings wird Phoebe Dynevor, die in der Serie Daphne Bridgerton spielt, in Staffel 2 zu sehen sein, aber es ist nicht bekannt, in welchem Umfang.

In einem Statement hieß es: „Liebe Leserinnen und Leser, während sich alle Augen auf Lord Anthony Bridgertons Suche nach einer Viscountess richten, verabschieden wir uns von Regé-Jean Page, der den Duke of Hastings so triumphal gespielt hat. Wir werden Simons Präsenz auf dem Bildschirm vermissen, aber er wird immer ein Teil der Bridgerton-Familie sein. Daphne wird eine hingebungsvolle Ehefrau und Schwester bleiben, die ihrem Bruder hilft, sich in der bevorstehenden gesellschaftlichen Saison zurechtzufinden und was sie zu bieten hat – mehr Intrigen und Romantik, als meine Leser vielleicht ertragen können.“

Foto: (c) PR Photos