Roger Taylor: „Freddie Mercury“-Statue für den Garten

Roger Taylor (71) will in seinem Garten eine Statue seines verstorbenen Queen-Bandkollegen Freddie Mercury aufstellen. Der Musiker unterzieht seinen Garten derzeit einer großen Umgestaltung und plant, eine 6 Meter hohe Bronzeskulptur seines 1991 verstorbenen Bandkollegen Freddie in der Mitte des neu gestalteten Grundstücks aufzustellen.

Die Statue wurde bisher zur Promotion des Musicals „We Will Rock You“ der Band verwendet, wird aber ein neues Zuhause in Rogers Garten neben einer Party-Terrasse finden, die die Blumenbeete überblicken wird.

Laut der Zeitung „The Sun“ plant Roger auch ein luxuriöses Poolhaus mit Bar und Jacuzzi, benötigt aber eine Baugenehmigung für seine Gartenideen, da sein Haus aus dem 18. Jahrhundert in Surrey in einem Naturschutzgebiet liegt.

Foto: (c) Landmark / PR Photos