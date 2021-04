Rosie Huntington-Whiteley: Was Jason Statham gut macht!

Rosie Huntington-Whiteley (33) findet, dass Jason Statham (53) ein „erstaunlicher“ Vater ist.

Das Model gibt an, dass eines ihrer Lieblingsdinge an ihrem Verlobten ist, wie er sich um ihren dreijährigen Sohn Jack kümmert, sowie die Tatsache, dass er sie zum Lachen bringt. Gute Eigenschaften, die nur gut sein können für eine gesunde Beziehung. In einer Fragerunde auf Instagram wurde Rosie gefragt, was ihr am besten an Jason gefalle und sie antwortete: „Dass er ein toller, zupackender Daddy ist. Ein unterstützender und beschützender Partner und er ist auch ziemlich lustig.“

Und der „Mad Max: Fury Road“-Star sagte auch, dass es dem 53-Jährigen nichts ausmacht, dass sie größer ist als er.

Foto: (c) Landmark / PR Photos