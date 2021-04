Santos x Sido x Samra veröffentlichen gemeinsame Single “Leere Hände”

Eine außergewöhnliche Collab steht am gestrigen Freitag an, denn Nico Santos hat sich mit Sido und Samra zusammengeschlossen! Die gemeinsame Single “Leere Hände” und das dazugehörige Video gibt es seit gestern Freitag, auf Instagram haben die drei Stars bereits Donnerstag erste Teaser gepostet.

Nico Santos erfolgreichsten Stücke sind Home (mit Topic), Rooftop, Safe und Better. Als Co-Autor war er unter anderem an Titeln auf Bushidos und Shindys Album Cla$$ic, Mark Forsters Single Wir sind groß und Helene Fischers Single Achterbahn beteiligt. Die Mischung mit Sido und Samra ist sehr hörenswert und geht ziemlich unter die Haut, wenn man den Text nah an sich dran lässt.

Aber macht euch doch selber ein Bild: https://youtu.be/wF_kYX2c3mw

Foto: (c) Universal Music