Sharon Stone und Leonardo DiCaprio: Sie wollte es unbedingt!

Sharon Stone (63) bezahlte Leonardo DiCaprios Gehalt für „Schneller als der Tod“. Die Schauspielerin verriet, dass sie TriStar Pictures davon überzeugen musste, den damals 21-jährigen Schauspieler in dem Western-Film von 1995 zu besetzen. Der Film kam zwei Jahre vor „Titanic“ heraus. „Titanic“ machte Leo bekanntlich zum Weltstar.

In ihren Memoiren „The Beauty of Living Twice“ schreibt sie: „Dieser Junge namens Leonardo DiCaprio war der Einzige, der das Vorsprechen gemeistert hat. Meiner Meinung nach war er der Einzige, der beim Casting hereinkam und weinte und seinen Vater anflehte, ihn zu lieben, als er in der Szene starb.“ Die Studiobosse waren jedoch zögerlich und fragten sie: „Warum ein Unbekannter, Sharon, warum schießt du dir immer selbst in den Fuß?“ Und Sharon fügte hinzu: „Das Studio sagte, wenn ich ihn so sehr wollte, könnte ich ihn von meinem eigenen Gehalt bezahlen. Also tat ich es.“

Der Rest ist Geschichte!

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos