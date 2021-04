Sian Evans präsentiert „Hide U (Tinlicker Remix)“

Das niederländische Duo Tinlicker nimmt sich dem brillianten Song „Hide U“ von Sian Evans aus dem Jahr 2011 an und will so seinen derzeitigen Platz an der Spitze der Elektro-Szene festigen. Mit atemberaubenden Pads und starken melodischen Akzenten, die die Original-Vocals zu neuen Höhen erheben, verzaubert der Track mit einer Flutwelle an Klangfarben und einem hohen Wiederspielwert. Der Remix soll nahtlos an die großen Erfolge ihrer Veröffentlichungen „Because You Move Me“ mit Helsloot und „Children“ mit Robert Miles anknüpfen, die weltweit millionenfach gestreamt wurden.

„Sian Evans – Hide U (Tinlicker Remix)“ erschien am 09. April überall als Stream und Download.

Foto: (c) Kontor Records