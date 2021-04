„The Voice Kids“: Wincent Weiss überrascht mit persönlicher Story und Gast-Coach Johannes Oerding

„Als ich 14 Jahre alt war, hatte ich eine Cordhose und einen Pulli an und lange Justin-Bieber-Haare. Und dann hat meine Freundin mit mir Schluss gemacht, weil ich so blöd aussah.“ Wincent Weiss geht am Samstag (10. April, 20:15 Uhr, SAT.1) mit offenen Worten in die Battles von „The Voice Kids“. Nicht ohne Grund hat er für seine Talente Katharina (14, Kelheim), Marie-Sophie (14, Rhein-Hunsrück-Kreis) und Kirstin (14, Brixen) den Song „Beautiful“ von Christina Aguilera gewählt. „Für mich entstand da dann voll die Unsicherheit und ich habe die Hose weggeschmissen und mir lange Baggy-Hosen gekauft.“ Inzwischen kann der #VoiceKids-Coach über die Erfahrung lachen: „Das hat’s auch nicht gebracht: Ich bin immer noch Single. Aber egal wie unsicher man sich manchmal fühlt, es ist wichtig, dass man sich einfach auf die Bühne stellt und sagt: ‚Hey, I am beautiful no matter what they say!‘ und das wirklich mit Gestik und der Stimme erzählt.“

Um sein Battle-Trio bestmöglich vorzubereiten, überrascht Wincent Weiss die Talente mit Gast-Coach Johannes Oerding. „Johannes ist für mich einer der besten Sänger Deutschlands. Er ist ein Mentor von mir und darum nehme ich ihn mit auf die Reise und lasse ihn mitcoachen.“ Mit Blick auf die gesangliche Challenge erklärt er weiter: „‚Beautiful‘ ist so unfassbar schwer und krass gesungen. Die Herausforderung ist, aus dem Song eine Version zu machen, mit der sich alle drei Talente wohlfühlen.“ Können sich Katharina, Marie-Sophie und Kirstin mit Hilfe ihrer beiden Coaches die Hitballade zu eigen machen? Und wer wird am Samstag zur Battle-Siegerin auserkoren und zieht in die Sing-Offs von #VoiceKids ein?

FAST PASS & STEAL DEAL: Das ist neu in den Battles von „The Voice Kids“

In den #VoiceKids-Battles singen immer drei Kids aus einem Team gemeinsam einen Song. Battle-Sieger:in wird, wer den eigenen Coach am meisten mit seinem Auftritt überzeugt. Hat eines der beiden ausscheidenden Talente bei einem anderen Coach für Staunen gesorgt, kann es erstmals in den #VoiceKids-Battles per STEAL DEAL zurückgeholt werden. Gemeinsam mit den Battle-Sieger:innen zieht das Talent dann in die Sing-Offs ein und performt dort erneut seinen Blind-Audition-Song. Am Ende der Sing-Offs entscheidet sich jeder Coach für zwei Finalist:innen aus dem eigenen Team.

Auf der Überholspur ins #VoiceKids-Finale: 2021 können die #VoiceKids-Coaches außerdem zum ersten Mal je einen FAST PASS an Battle-Sieger:innen vergeben. Wer einen FAST PASS erhält, zieht direkt in das große Finale ein und darf die Sing-Offs überspringen. So wurde die erste von insgesamt drei #VoiceKids-Finalist:innen aus #TeamSteff bereits von Coach Stefanie Kloß gekürt: Emily (13, Gelnhausen).

Diese Talente singen am Samstag, 10. April, in den Battles von „The Voice Kids“:

#TeamSteff:

– Michel (12, Hamburg) vs. Adriano (11, Bebra) vs. Jellina (11, Rosenheim)

– Grace (14, Mönchengladbach) vs. Alicia & Jasmina (15, Ismaning) vs. Sefidin (15, Wiener Neustadt – Österreich)

#TeamFanta:

– Elisa (15, München) vs. Ben (14, Berlin) vs. Constance (14, Tuttlingen)

– Rio (13, Zürich – Schweiz) vs. Amy (11, Altusried) vs. Lenny (11, Lahr)

– Marko (15, Lichtenstein) vs. Batteries of Rock (13-14, Hamburg) vs. Joshua (15, Merchweiler)

#TeamAlvaro:

– Hassan (14, Herzberg (Elster)) vs. Sven (15, Weimar) vs. Hannes (14, Hechingen)

– Isabella (11, Manerba del Garda – Italien) vs. Veronika, Moritz & Xaver (10-14, Amberg) vs. Katarina (9, Berlin)

#TeamWincent:

– Kirstin (14, Brixen in Südtirol) vs. Marie-Sophie (14, Rhein-Hunsrück-Kreis) vs. Katharina (14, Kelheim)

Die erste Battle-Folge von „The Voice Kids“ am Samstag, 10. April 2021, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Foto: (c) SAT.1