Tom Jones: Unterstützung beim Sex

Tom Jones (80) benutzt Viagra.

Der Sänger hat verraten, dass er mit der Einnahme des Medikaments, das zur Behandlung von erektiler Dysfunktion verwendet wird, begonnen hat, weil er „hier und da ein bisschen Hilfe“ braucht. Auf die Frage, wie „alles andere funktioniert“, sagte der „Sex Bomb“-Sänger dem „WTF“-Podcast: „So weit so gut. Es gibt immer Viagra. Ein bisschen Hilfe hier und da ist in Ordnung. Mit 80 muss man sich dafür nicht schämen. Man muss tun, was man tun muss.“

Trotz seines fortgeschrittenen Alters hat Tom übrigens noch lebhafte Erinnerungen an Frauen, die ihm in seinen frühen Tagen im Musikgeschäft ihre Unterwäsche zuwarfen.

Foto: (c) Landmark / PR Photos