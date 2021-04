„Wer weiß denn sowas?“: Die Woche vom 5. bis 9.4.2021

Schluss mit Schokoeiern und Festtagsschlemmerei! Jetzt ist Sportlichkeit angesagt – zumindest, was die prominenten Gäste bei „Wer weiß denn sowas?“ anbelangt. Gleich nach Ostern startet die Woche mit den Sportreportern Robert „Robby“ Hunke und Jessy Wellmer, die Moderator Kai Pflaume zum fröhlichen Gehirnjogging ins Studio eingeladen hat. Wer holt am Dienstag die meisten Punkte?

Wenn sie über Cumulus-Wolken und Unwetter sprechen, wird es spannend: Der Meteorologe Karsten Schwanke, der bereits seit 1995 zum ARD-Wetterteam gehört und sein Kollege Sven Plöger, der 2019 mit dem europäischen „TV Weather Forecast Award“ ausgezeichnet wurde. Am Mittwoch geht’s aber ausnahmsweise mal nicht um Aussichten und meteorologische Phänomene, sondern um Fragen aus zwölf verschiedenen Kategorien.

In mittlerweile 16 Staffeln „Bauer sucht Frau“ half Moderatorin Inka Bause schon unzähligen Landwirten und Städterinnen bei der Liebe auf die Sprünge. Am Donnerstag tritt sie zum Rateduell gegen die Sängerin Jeanette Biedermann an, die in der Jury der Musik-Rateshow „I Can See Your Voice“ echte von falschen Talenten unterscheiden muss.

Zum Wochenausklang treten zwei Vollblutschauspieler gegeneinander an: Florian Martens, der seit 1994 die Rolle des Otto Garber in der Serie „Ein starkes Team“ verkörpert und Jörg Schüttauf, der gerade in der ARD-Krimiserie „Die Toten von Marnow“ zu sehen war. Die beiden Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton unterstützen sie tatkräftig beim Erraten der richtigen Antworten auf Fragen wie diese:

Der Ausdruck „olle Kamellen“ stammt ursprünglich von alten …?

a) Süßigkeiten, die Bitterstoffe entwickelt haben

b) Kamillenblüten, die ihre heilende Wirkung verloren haben

c) Kämmen, deren Zähne abgebrochen sind

Die Woche bei „Wer weiß denn sowas?“ vom 5. bis 9.4.2021 im Überblick:

Montag, 5. April – Ostermontag

Dienstag, 6. April – Robert Hunke und Jessy Wellmer

Mittwoch, 7. April – Karsten Schwanke und Sven Plöger

Donnerstag, 8. April – Inka Bause und Jeanette Biedermann

Freitag, 9. April – Florian Martens und Jörg Schüttau

Foto: (c) ARD / Morris Mac Matzen