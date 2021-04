Zoe Wees kündigt ihre Debüt-EP “Golden Wings” an

“Jeder der Songs ist autobiografisch und sehr speziell für mich. In gewisser Weise wurde die EP als persönliche Therapie geschrieben, wobei jeder Track hilft, meine eigene psychische Gesundheit anzugehen. Den Titel „Golden Wings“ habe ich gewählt, um das Gefühl von ‚Sicherheit und Stärke‘ zu symbolisieren. Diese beiden Dinge sind das Fundament, aus dem Hoffnung wachsen kann. Ich hoffe, die Leute können sich auf ihre eigene Art und Weise mit meinen Geschichten identifizieren.” Zoe Wees

Mit ihrem Megahit “Control” hat Zoe Wees Fans und Kritiker gleichermaßen beeindruckt. Es folgt vor einigen Wochen die Single “Girls Like Us” und bestätigte einmal mehr: Dieses Talent, diese Stimme, diese junge Powerfrau ist gekommen, um zu bleiben! Während ihr Erfolg immer weiter wächst und “Girls Like Us” in den Charts immer weiter nach oben prescht, kündigt Zoe Wees jetzt ihre Debüt-EP “Golden Wings” für den 21. Mai an. Aber das war natürlich noch nicht alles: Am vergangenen Freitag erscheint “Girls Like Us” als Remix von Felix Jaehn. Zudem steht der nächste US-Auftritt bei Jimmy Kimmel am 15. April auf dem Plan…

„Girls Like Us“ ist in dieser Woche zum fünften Mal in Folge auf #1 in den Deutschen Airplaycharts und hat in der Schweiz nur wenige Wochen nach Release bereits Gold-Status erreicht.

Foto: (c) Philipp Gladsome