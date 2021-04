Zoe Wees veröffentlicht neuen Song “Ghost”

Zoe Wees veröffentlicht mit „Ghost“ einen weiteren Vorboten ihrer am 21.05.2021 erscheinenden EP „Golden Wings“. Der erschütternd emotionale Track wird neben Zoes aktueller Single “Girls Like Us”, die das deutsche Wunderkind letzte Woche im US TV bei Jimmy Kimmel Live performte, und ihrem Debüt-Hit “Control” auf der 5-Track EP erscheinen. Mit nur zwei veröffentlichten Songs hat Zoe bereits eine beeindruckende Bilanz vorzuweisen. Bis dato hat sie über eine halbe Milliarde globaler Streams auf digitalen Streaming-Plattformen mit ihren beiden ersten Hits gesammelt.

Über die Veröffentlichung von “Ghost” sagt Zoe: „Dieser Song wurde darüber geschrieben, dass man jemanden zu nahe an sich heranlässt, auch wenn man weiß, dass er einen verletzen kann. Es geht um das Gefühl, dieser Person gegenüber verletzlich zu sein, auf eine Art und Weise, die im Grunde dein Leben zerstören könnte. Er wurde auch in einer meiner ersten Schreibsessions geschrieben, also fühlt es sich besonders an, ihn zu veröffentlichen.“

Die EP besteht aus fünf Songs, jeder aus der Perspektive einer persönlichen, nachfühlbaren Situation, die den Hörer mit einem warmen Gefühl zurücklässt.

Foto: (c) Universal Music