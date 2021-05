Aaron Carter: Lamar Odom will schnellen Knock-Out

Lamar Odom (41) hat versprochen, Aaron Carter (33) in ihrem kommenden Promi-Boxkampf in weniger als einer Minute auszuknocken. Der ehemalige NBA-Star wird am 12. Juni im Showboat Casino in Atlantic City in einem dreirundigen Schaukampf gegen den Sänger antreten, und Lamar ist zuversichtlich, dass er gewinnen wird.

Er erzählte TMZ Sports: „Es wird kein Kampf sein. Es wird kein Kampf sein.“

Auf die Frage, ob er Carter in der ersten Runde k.o. schlagen könnte, sagte Lamar: „Ja. Wahrscheinlich, würde ich sagen, in der ersten Minute.“ Es wirkt tatsächlich nicht so, als würde er an seiner Kondition zweifeln!

Foto: (c) Sir Jones / PR Photos