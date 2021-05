„Ab ins Beet“: Anette hilft Andi auf die Sprünge

In Dortmund neigt sich der Sommer zu Ende. Andis Karriere an der Schule hat Fahrt aufgenommen. Sein Gartenprojekt wartet immer noch auf den Abschluss. In der Nachbarstadt Bochum gibt es ein freudiges Ereignis: Tobias hat Geburtstag. Silke hat ein ganz besonderes Geschenk für ihn. In der Pfalz feiern Annette und Andi den ersten Bauabschnitt. Sie stoßen auf Pool-Terrasse und Paletten-Möbel an. Danach geht es weiter mit dem nächsten Vorhaben.

Andi & Claus & Viktor: Senkgarten

Team Schnecke gegen Team Schildkröte. Nach wochenlanger Arbeit sind gerade mal Feuerstelle und Whirlpool fertig.

Silke & Tobias: Landhaus-Wand

Schräge Vögel. Eine ausrangierte Lampe wird zur Vogelfutter-Station. Mit einer Wildtier-Kamera beobachtet Tobias, wer vorbeifliegt.

Annette & Andi: Terrasse

Ein begehbares Beet. Das hat Annette noch auf ihrem Gartenplan. Andi steht auf dem Schlauch, wie es aussehen soll.

Heute um 19:10 Uhr bei VOX | Ab ins Beet! Die Garten-Soap

Foto: (c) TVNOW / Tokee bros.