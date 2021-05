Ab ins Beet! Die Garten-Soap: Claus baut mit Marion eine Ibiza-Terrasse

Urlaub im Garten und das mit ein bisschen Ibiza-Feeling. Davon träumt Maren. Aber Schotterberge, Kies, Beton und Steine pflastern den schweren Weg bis dahin. In Neukirchen-Vluyn packt Sabrina nur noch mit halber Kraft an. Aus gutem Grund. Sie ist wieder schwanger. Marcel muss sie trotzdem hin und wieder auf der Baustelle bremsen. Verzweiflung in Dortmund. Die Bodenplatten passen nicht mehr. Auch die Kuchenpause macht es nicht besser.

Claus & Maren – Ibiza-Terrasse

Der Protz und das Plus-Size-Model. Claus treibt den Baufortschritt voran. Doch eine hübsche Müllfrau verdreht ihm den Kopf.

Sabrina & Marcel – Terrasse

Marcels Schwiegermutter Simona unterstützt die Baustelle. Vor allem verbal. Sie packt peinliche Geschichten aus.

Moritz & seine Familie – Wellness-Garten

Zwei Sensibelchen unter sich. Moritz und Papa Jürgen meckern, motzen und haben sich trotzdem lieb.

Heute um 19:10 Uhr bei VOX | Ab ins Beet! Die Garten-Soap

Foto: (c) TVNOW / Tokee bros.