Ally Brooke: Neue Klänge aus dem Paradies

Ally Brooke (27) fühlt sich im Aufnahmestudio wie im „Paradies“. Die Sängerin, die mit Fifth Harmony berühmt wurde, hat in den letzten Wochen fleißig an einem Solo-Album gearbeitet und Allys Fans werden nicht mehr allzu lange auf ihr neues Material warten müssen.

Ally erzählte E! News: „Ich war im Paradies … im Studio. Neue Musik kommt in den nächsten paar Wochen, meine Fans werden verrückt werden. Es ist unglaublich. Haltet euch fest. Direkt an ihre Fans gewandt, sagte sie: „Seid nicht hart zu euch selbst. Seid nett zu euch selbst. Schätzen Sie Ihr Herz, Ihre Arbeitsmoral, Ihren Verstand und Ihre Talente. Es ist wichtig, präsent zu bleiben. Du bist furchtsam und wunderbar gemacht!“

Anfang des Monats verriet Ally, dass sie heimlich an ihrem ersten Soloalbum arbeitet.

Foto: (c) PR Photos