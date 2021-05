Der Druck auf Bund und Länder wächst, schnell vollständig Geimpfte und Genesene bundesweit einheitlich den negativ Getesteten gleichzustellen. Ebenfalls gibt es Forderungen, dass die nächtliche Ausgangsbeschränkung für sie nicht mehr gelten soll. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht will kommende Woche einen Entwurf vorlegen, von dem bekannt geworden ist, dass darüber hinaus auch die Beschränkungen bei privaten Zusammenkünften für geimpfte und genesene Personen aufgehoben werden sollen. Die geplante Verordnung soll Ende Mai in Kraft treten. Gleichzeitig wird die Forderung lauter, dass die Impfpriorisierung aufgehoben werden soll, um Impfstoffe besser zu nutzen und Menschen in sozial und wirtschaftlich benachteiligten Wohngebieten schneller zu impfen. Braucht es jetzt einen neuen Ansatz in der Impfkampagne? Wann erhalten vollständig Geimpfte und Genesene ihre Grund- und Freiheitsrechte zurück? Droht durch eine Aufhebung der Impfpriorisierung eine neue soziale Spaltung?

Zu Gast bei Anne Will:

– Christine Lambrecht (SPD, Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz)

– Markus Söder (CSU, Parteivorsitzender und Ministerpräsident von Bayern)

– Christiane Woopen (Vorsitzende des Europäischen Ethikrats)

– Michael Hüther (Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Köln)

– Martin Stürmer (Virologe)

ANNE WILL am 2. Mai 2021 um 21:45 Uhr im Ersten

