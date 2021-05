Das große Impfversprechen – wo steht Deutschland im zweiten Pandemie-Sommer?

Die Inzidenzen sinken weiter und so sollte es am Donnerstag ein „Gipfel der Zuversicht“ werden. Doch die Enttäuschung nach dem Impfgipfel ist auf vielen Seiten groß. Impfzentren und Arztpraxen warten weiter auf Impfstoff-Lieferungen. Nun sollen auch Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren vom 7. Juni an um die Impfungen konkurrieren können. Dabei sei die Datenlage zu Risiken und Nutzen unzureichend, sagen Mitglieder der Ständigen Impfkommission. Darüber hinaus sind trotz steigender Impfquoten längst noch nicht alle Menschen in den Risikogruppen geimpft, während einige Impfstoffhersteller weitere Engpässe in der Produktion ankündigen.

Wie sinnvoll ist die Impfung von Kindern? Kommt die Aufhebung der Impfpriorisierung generell zu früh? Wird wirklich genug Impfstoff vorhanden sein, um allen ein Impfangebot bis zum Ende des Sommers machen zu können? Wo steht Deutschland nach über einem Jahr Corona-Pandemie?

Zu Gast bei Anne Will:

Jens Spahn (CDU, Bundesminister für Gesundheit)

Christian Lindner (FDP, Parteivorsitzender und Fraktionsvorsitzender im Bundestag)

Janosch Dahmen (Bündnis 90/Die Grünen, Arzt und Bundestagsabgeordneter)

Christina Berndt (Wissenschaftsredakteurin bei der „Süddeutschen Zeitung“)

ANNE WILL am 30. Mai 2021 um 21:45 Uhr im Ersten

Foto: (c) obs / ARD Das Erste