Arnold Schwarzenegger jetzt auch Serien-Held!?

Arnold Schwarzenegger (73) wird sein TV-Debüt in einer neuen Netflix-Serie geben. Der Schauspieler wird für sein erstes TV-Projekt bereitstehen, wo er eine Rolle in einer noch unbetitelten Spionage-Abenteuer-Serie übernehmen wird, die von dem Streaming-Dienst bestellt wurde. Arnold wird an der Seite von Monica Barbaro in der jeweils einstündigen, achtteiligen Serie spielen, die die Geschichte eines Vaters und einer Tochter erzählt, die entdecken, dass sie beide heimlich als CIA-Agenten gearbeitet haben.

Eine Zusammenfassung der Serie lautet: „Sie erkennen, dass ihre gesamte Beziehung eine Lüge war und sie sich in Wirklichkeit überhaupt nicht kennen. Gezwungen, sich als Partner zusammenzutun, behandelt die Serie universelle Familiendynamiken vor einem globalen Hintergrund von Spionen, fantastischer Action und Humor.“

Der ‚Terminator‘-Star wird auch als ausführender Produzent an der Serie arbeiten und hat gesagt, dass er es kaum erwarten kann, dass die Fans sehen, was er sich ausgedacht hat. Wir sind auch gespannt!

Foto: (c) PR Photos