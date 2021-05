„Her name is Coco, her friend is Inna, mi love dem girls name… Coco-Inna!“ Nach einmaligem Hören brennt sich die Message direkt ins Ohr. Beste Voraussetzung für einen Sommerhit!!!

Und unbekannt ist ARSENIUM, Ex O-Zone Mitglied (Dragostea Din Tei / 20 Mio. Verkäufe) und TYMMA (Multi-Platin Produzent & Songwriter aus Dt. u.a. für Chainsmokers, Ava Max, Example) die Formel für genau diese weltweiten Novelty Chart-Breaker ganz und gar nicht. Man kombiniere das Ganze noch mit der derzeit erfolgreichsten, russischen Pop-Sängerin (10 Platin Singles), Business Woman, Model & Influencerin (4 Mio. Insta Fans, ½ Mio YouTube Subscriber, 676k TikTok Follower) HANNA und die Fassade des Trios ist somit schon mal gesetzt!

Die Story dahinter…simpel, vor 2 Jahren besuchten Arsenium & Tymma einen der bekanntesten Clubs auf Ibiza und trafen dort auf 2 Party Girls, Spitznamen Coco & Inna. Vor 2 Monaten wurde miteinander gezoomed, in Erinnerungen geschwelgt und der Hit war geboren.

„ARSENIUM x HANNA x TYMMA – COCO-INNA“ erschien vorgestern, am 28. Mai 2021 auf Kontor Records.

Cover: (c) Kontor Records