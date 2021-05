Ashley Graham: Schlimmer Haarverlust

Ashley Graham (33) litt nach der Geburt unter „traumatischem“ Haarausfall. Das Model brachte im Januar 2020 ihren Sohn Isaac auf die Welt und verriet nun, dass sie in den Monaten nach der Geburt ihres Kindes unter starkem Haarausfall litt, der schließlich dazu führte, dass ihr „der gesamte Haaransatz“ ausfiel.

Sie sagte Parents.com: „Und das war traumatischer als die Geburt, weil ich dachte: ‚Meine Haare fallen in Büscheln aus – was mache ich da? Meine Haut wurde auch ein bisschen gereizt …“ Ashley sprach auch über die Schwierigkeit, nach einer Schwangerschaft Gewicht zu verlieren, und räumte mit der Vorstellung auf, dass das „Gewicht abfällt“, wenn eine Mutter stillt. Sie fügte hinzu: „Das war Quatsch. Und ich arbeite immer noch an etwa 20 Pfund. Wenn ich sage, ich arbeite daran, dann schaue ich jeden Tag darauf und denke: ‚Hallo, neuer Körper. Und das ist einfach die Art, wie ich weitermache.“

Trotz der postpartalen Herausforderungen könnte Ashley nicht glücklicher mit ihrem 16 Monate alten Sohn sein.

Foto: (c) Aaron J. Thornton / PR Photos