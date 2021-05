Benji Madden; Cameron Diaz und seine Dankbarkeit

Benji Madden (42) ist „dankbar“, Cameron Diaz (48) zu haben. Der Musiker feierte den Muttertag (21.05.09) am Sonntag mit einem herzlichen Tribut an seine Frau im Namen ihrer gemeinsamen Tochter Raddix (17 Monate) und er gab zu, dass sie glücklich sind, die Schauspielerin in ihrem Leben zu haben.

Neben einem Bild eines abstrakten Kunstwerks schrieb Benji: „Meine Religion ist die Familie, und Mutter ist GOTT. @camerondiaz Du sorgst für uns und nährst uns. Alles um dich herum wächst und gedeiht in deinem Licht. Unser Kleiner und ich dürfen unser Leben leben, indem wir von dir geliebt werden und wir sind dankbar. Wir lieben dich für immer, Mami – danke für alles, was du tust. Alles Gute zum Muttertag … !!!“

Und er nahm sich auch die Zeit, die anderen Mütter zu loben, die er kennt, einschließlich seiner eigenen Mutter, Robin Madden.

Foto: (c) PR Photos