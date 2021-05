BET Awards 2021: Die Nominierungen – Megan Thee Stallion bekommt sieben!

Megan Thee Stallion führt die Nominierungen für die BET Awards 2021 mit satten sieben Nominierungen an. Die Zeremonie findet am 27. Juni statt. Megan ist nominiert für „Best Female Hip Hop Artist“, „Video of the Year“ für „WAP“, „Album of the Year“ für „Good News“, zwei „Viewer’s Choice Awards“ und zwei „Best Collaboration“-Auszeichnungen für ihre Features mit DaBaby auf „Cry Baby“ und Cardi B auf „WAP“. Die 26-jährige Rapperin teilt sich den Spitzenplatz bei den Nominierungen mit ihrem Kollaborateur DaBaby, der ebenfalls sieben Nominierungen auf sich vereinen kann. Cardi B und Drake haben die zweitmeisten Nominierungen mit jeweils fünf.

Die BET Awards ehren schwarze Spitzenleistungen in Musik, Fernsehen, Film und Sport in 21 Kategorien und werden in diesem Jahr persönlich stattfinden, nachdem sie 2020 aufgrund der Corona-Pandemie virtuell abgehalten wurden.

Das Voting für den BET Awards Viewer’s Choice Award 2021 beginnt am 7. Juni.

Hier ist eine verkürzte Liste der Nominierungen für die Zeremonie:

ALBUM DES JAHRES

After Hours‘ – The Weeknd

Blame It On Baby‘ – Dababy

Good News‘ – Megan Thee Stallion

‚Heaux Tales‘ – Jazmine Sullivan

King’s Disease“ – Nas

‚Ungodly Hour‘ – Chloe X Halle

BESTE KOLLABORATION

Cardi B Ft. Megan Thee Stallion – ‚WAP‘

Dababy Ft. Roddy Ricch – ‚Rockstar‘

Dj Khaled Ft. Drake – ‚Popstar‘

Jack Harlow Ft. Dababy, Tory Lanez & Lil Wayne – ‚Whats Poppin (Remix)‘

Megan Thee Stallion Ft. Dababy – ‚Cry Baby‘

Pop Smoke Ft. Lil Baby & Dababy – ‚For The Night‘

BESTE WEIBLICHE R&B / POP KÜNSTLERIN

Beyoncé

H.E.R.

Jazmine Sullivan

Jhené Aiko

Sommer Walker

Sza

BESTER MÄNNLICHER R&B/POP-KÜNSTLER

6lack

Anderson .Paak

Chris Brown

Giveon

Tank

The Weeknd

BESTE GRUPPE

21 Savage & Metro Boomin

Chloe X Halle

Chris Brown & Young Thug

City Girls

Migos

Silk Sonic

BESTE WEIBLICHE HIP-HOP-KÜNSTLERIN

Cardi B

Coi leray

Doja Cat

Megan thee stallion

Latto

Saweetie

BESTER MÄNNLICHER HIP-HOP-KÜNSTLER

Dababy

Drake

Cole

Jack Harlow

Lil Baby

Pop-Rauch

WETTE IHREN PREIS

Alicia Keys Ft. Khalid – ‚So Done‘

Brandy Ft. Chance The Rapper – ‚Baby Mama‘

Bri Steves – ‚Anti Queen‘

Chloe X Halle – ‚Baby Girl‘

Ciara Ft. Ester Dean – ‚Rooted‘

Sza – ‚Good Days‘

BESTER INTERNATIONALER ACT

Aya Nakamura (Frankreich)

Burna Boy (Nigeria)

Diamond Platnumz (Tansania)

Emicida (Brasilien)

Headie One (Großbritannien)

Wizkid (Nigeria)

Young T & Bugsey (Großbritannien)

Youssoupha (Frankreich)

ZUSCHAUER-AWARD

Cardi B Ft. Megan Thee Stallion – ‚WAP‘

Chris Brown & Young Thug – ‚Verrückt werden‘

Dababy Ft. Roddy Ricch – ‚Rockstar‘

DJ Khaled Ft. Drake – ‚Popstar‘

Drake Ft. Lil Durk – ‚Laugh Now Cry Later‘

Lil Baby – ‚The Bigger Picture‘

Megan Thee Stallion Ft. Beyoncé – ‚Savage (Remix)‘

Silk Sonic – ‚Lass die Tür offen‘

VIDEO DES JAHRES

Cardi B – ‚Up‘

Cardi B Ft. Megan Thee Stallion – ‚WAP‘

Chloe X Halle – ‚Do It‘

Chris Brown & Young Thug – ‚Verrückt werden‘

Drake Ft. Lil Durk – ‚Laugh Now Cry Later‘

Silk Sonic – ‚Leave The Door Open‘

BESTER FILM

‚Coming 2 America‘

‚Judas und der schwarze Messias‘

‚Ma Rainey’s Black Bottom‘

‚One Night In Miami‘

‚Soul‘

‚The United States Vs. Billie Holiday‘

BESTE SCHAUSPIELERIN

Andra Day

Angela Bassett

Issa Rae

Jurnee Smollett

Viola Davis

Zendaya

BESTER SCHAUSPIELER

Aldis Hodge

Chadwick Boseman

Damson Idris

Daniel Kaluuya

Eddie Murphy

Lakeith Stanfield

