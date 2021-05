„biete Rostlaube, suche Traumauto“: Die Tretharley muss mit!

Martin Mennerich lebt mit seiner Freundin in Wendisch Evern bei Lüneburg. Der 47 jährige ist Mitglied eines Tretharley Clubs. Tretharleys, sind spezielle Fahrräder im Biker Look.

Und genau da fängt Martins Problem an, denn der Harley Club ist in Hamburg und sein 25 Kilo Bike muss er mit einem alten VW Caddy transportieren. In Hamburg arbeitet Martin auch noch als City Guide, also stehen fast täglich Fahren mit dem Caddy Baujahr 1995 an. Immer öfter gibt es Probleme mit dem alten Auto, der Wagen hat unzählige Roststellen, einen Riss im Getriebe und der Kilometerstand von 60.000 stimmt offensichtlich auch nicht. Mittlerweile kann er nur noch mit 70 km/h über die Autobahn fahren, denn der 5. Gang hat sich verabschiedet.

Hoffentlich kann Panagiota Petridou hier helfen!

Foto: (c) TVNOW / Guido Engels