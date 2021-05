biete Rostlaube, suche Traumauto: Panagiota Petridou sucht für Familie Hemmer

Panagiota Petridou sucht für Familie Hemmer und die Aufgabe ist nicht gerade leicht! Tatjana Hemmer ist 39 Jahre alt und lebt zusammen mit ihrer 18-jährigen Tochter Laura, ihrem 1-jährigen Sohn Vincent und ihrer 1-jährigen Enkelin Mia in Germering. Ja, Sohn und Enkelin sind im selben Alter! Mutter und Tochter wurden zur gleichen Zeit schwanger.

Beide nehmen es mit Humor. Und es gibt weiteren Zuwachs, denn Tochter Laura ist wieder schwanger. Für die bald 5-köpfige Familie ist dann im Skoda Fabia kein Platz mehr. Drei Kindersitze passen leider nicht auf die Rückbank und der Hund muss schließlich auch noch mit.

Abgesehen vom Platzproblem, braucht Tatjana ihr Auto in Zukunft auch für ihren Job als Mobile Friseurmeisterin. Mit dem Skoda unmöglich! Der hat als Diesel nur eine rote Plakette und darf nicht in die Stadt. Eine große Aufgabe für Jota, ein 7-Sitzer muss her mit viel Stauraum und einer grünen Plakette!

Heute um 18:10 Uhr bei VOX | biete Rostlaube, suche Traumauto

Foto: (c) TVNOW / Guido Engels