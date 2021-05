Billie Piper: Arbeit verhindert Privates

Billie Piper (38) hat berichtet, dass ihr Privatleben „auseinanderfällt“, wenn sie arbeitet. Die Schauspielerin verriet, dass die Kunst das Leben imitierte, als sie ihren neuen Film „Rare Beasts“ drehte, in dem sie eine alleinerziehende Mutter spielt, die versucht, alles zu haben, weil das Leben so voll mit Terminen war, dass sie ihre Söhne Winston (12) und Eugene (9) selten sah.

Billie, die Tochter Tallulah (jetzt zwei) erwartete, als sie den Film drehte, sagte dem HELLO! Magazin: „Es ist immer das Gleiche, immer wenn ich arbeite, fällt mein Privatleben auseinander. Ich habe meine Kinder also nicht sehr oft gesehen, obwohl sie oft ans Set kamen und dort ein bisschen rumhingen, aber es waren geraffte Momente. Ich war auch schwanger und kurz davor, mein drittes Kind zu bekommen, also würde ich sagen, dass es eine ziemlich intensive Erfahrung war, die bedeutete, dass ich kein Leben außerhalb des Sets hatte.“

Sie schrieb auch den Film und schöpfte aus ihren eigenen Erfahrungen, als es darum ging, ihren Rolle zu erschaffen. Sie erzählte dazu: „‚Rare Beasts‘ handelt von einer Frau Mitte 30 – alleinerziehende Mutter, berufstätige Frau, die versucht, sich in der modernen Liebe und im modernen Feminismus zurechtzufinden und in dieser Haben-wollen-Kultur, von der ich denke, dass wir ein bisschen ehrlicher sein sollten. Es entstand aus einer Zeit heraus, in der ich viele Freunde beobachtete, die diese Art von Erfahrung und Krise hatten, und dennoch lautete die Botschaft: ‚Du kannst alles schaffen, du kannst super erfolgreich sein und eine wirklich bedeutungsvolle Beziehung zu deinen Kindern haben, eine leidenschaftliche Liebesbeziehung zu deinem Partner‘. Und alles, was ich sehen konnte, waren Menschen, die sich auflösten. Ich sah nicht die Erfolgsgeschichte von all dem, und ich wusste einfach, dass ich ehrlich darüber sprechen wollte, wie das tatsächlich aussieht. Es stammt also aus meinen späten 20ern und frühen 20ern, als ich anfing, die Folgen zu sehen.“

