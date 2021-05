„Basic Instinct“: Sharon Stones Platz in der Geschichte

Sharon Stone (63) hat ihre berühmt-berüchtigte Szene mit den gekreuzten Beinen in ‚Basic Instinct‘ als „Geschichte“ bezeichnet. Die Schauspielerin spielte die Rolle der Catherine Tramell in dem Film von 1992. Sie hat die denkwürdige Szene in ihren Memoiren ‚The Beauty of Living Twice‘ angesprochen.

Auf den Vorfall in der ITV-Sendung ‚Good Morning Britain‘ angesprochen, sagte Sharon: „Ich habe über alles, was ich wirklich darüber zu sagen hatte, in dem Buch besprochen. Das ist also der Punkt, an dem ich damit bin. Es ist eine alte Geschichte für mich.“

Sharon behauptete in ihren Memoiren, dass ein Mitglied des Produktionsteams ihr gesagt habe, sie solle während der Szene ihre Unterwäsche ausziehen, und sie sah die Szene erst zum ersten Mal, als sie den Film „mit einem Raum voller Agenten und Anwälte“ ansah.

Foto: (c) PR Photos