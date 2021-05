Brooke Eden: Videopremiere zur Single „Got No Choice“

Brooke Eden veröffentlicht mit „Got No Choice“ den finalen Teil ihrer Song-Trilogie, in der sie schonungslos offen ihre Reise zur Liebe und einem neuen Selbstverständnis beschreibt. Das Video hierzu feiert nun seine Premiere.

Nashville, Tennessee. Die US-amerikanische Singer/Songwriterin Brooke Eden veröffentlicht am 7. Mai 2021 ihre neue Single “Got No Choice”. Der Track wurde von Eden gemeinsam mit Jesse Frasure und Cary Barlowe geschrieben. „Got No Choice“ ist der dritte und letzte Song jener Trilogie, mit der sich die Musikerin bei ihrem Publikum neu vorstellt. Das zugehörige Video feiert am Tag darauf, dem 8. Mai 2021, auf CMTs “Hot 20 Countdown” sowie auf dem Viacom-CBS-Billboard auf dem New Yorker Times Square seine Premiere.

„Ich habe mich genau dann in jemanden verliebt, als ich es am wenigsten erwartet hätte. Ich musste lernen, meinem Herzen zu folgen und nicht darauf zu hören, was alle anderen dazu zu sagen hatten”, erklärt Eden. „Ich habe diesen Song darüber geschrieben, dass man es sich nicht aussuchen kann, wen man liebt. Das ist eine Hymne für all jene, die für ihre Liebe aufstehen mussten oder es einfach von den Dächern rufen wollen!“.

Sowohl mit dem Song als auch mit dem Video stellt Eden das Thema Integrität in den Vordergrund — und das Glück, das dadurch entsteht, wenn man mit Integrität lebt und liebt. Die drei Stücke sind ein Neubeginn für die Musikerin. Sie markieren das Ende einer vierjährigen Pause, die sie nutzte, um der Frage auf den Grund zu gehen, wer sie ist und wen sie liebt. In den Videos, bei denen Ford Fairchild Regie führte, zeigt Eden nicht nur ihre Partnerin und ihre Heimatstadt — sondern sogar jene Bar, in der sie ihre Anfänge als Sängerin mache. Damit gibt sie ihren Fans einen authentischen Blick in ihre persönliche Welt.

Foto: (c) Ford Fairchild