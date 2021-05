Culcha Candela: Album „Top Ten“ und eine Videopremiere

Gestern erscheint das neue Studioalbum von Culcha Candela „TOP TEN“ welches sie mit der Videopremiere ihrer neuen Single „FÜR IMMA“ feat. Niqu feiern.

Die bunte HipHop-, Reggae-, Latin-Formation aus der Hauptstadt schiebt die dicke Wolkendecke der letzten Monate bei Seite und schafft mit ihrer brandneuen Single „FÜR IMMA“ Platz für Licht und gute Vibes. Wie ein Hoffnungsstrahl bohrt sich die Hook dabei von der ersten Sekunde an in die Herzen der Zuhörer. Für Ebenjene holte das Berliner Kollektiv MNF Label-Newcomer NIQU an Board, dessen Stimme sich perfekt in den Sound dieser generationsübergreifenden Hymne einfügt – „a match made in heaven“, wie die Jungs bei den gemeinsamen Recordings feststellen!

Culcha Candela stehen nicht still. Und das seit nunmehr 19 Jahren nicht. Das wäre auch viel zu langweilig für die legendäre HipHop-, Reggae-, Latin-Band, die auf eine unglaubliche Karriere zurückblickt. Statt sich auf ihrer Erfolgsgeschichte auszuruhen, Awards zu zählen und dem Treiben in der Welt zuzusehen packen Mateo, Chino, Don Cali & Johnny viel lieber an und sind mitten drin – ein brandneues Culcha Candela Album steht vor der Tür. Curtains up for: TOP TEN!

Nach insgesamt mehr als fünf Millionen verkauften Tonträgern, knapp 35 Edelmetall-Awards & über 1.500 Live-Shows erfinden sich Culcha Candela zwar nicht mehr neu, aber das müssen sie auch gar nicht. Ob echte Club-Banger oder Hits mit Humor und Haltung: Culcha Candela wissen, was sie tun – und das hört man auch auf ihrem nunmehr zehnten Studioalbum TOP TEN in jedem Song.

Foto: (c) Leon Hahn