„Das Wunschmenü der Stars“ mit Gregor Meyle, Laura Karasek, Sabrina Mockenhaupt und Jimi Blue Ochsenknecht

Ein viertägiger Kurztrip, vier Stars, vier Lieblingsessen und ein unvergessliches Erlebnis – das ist „Das Wunschmenü der Stars – Alle unter einem Dach“. In zwei Folgen, die VOX am 30.5. und 6.6. um 20:15 Uhr zeigt, verbringen je vier Promis vier Tage lang in einer unverwechselbaren Ferienlocation, lernen sich kennen und zeigen sich von ihrer ganz privaten Seite. Highlight jeden Tages: die kulinarische Überraschungs-Challenge. Bei der kochen drei der Promis für den vierten sein persönliches Wunschmenü.

An jedem Tag steht ein anderer „Star-Gast“ mit seinem dreigängigen Lieblingsgericht im Fokus. Sein Wunsch ist den anderen Promis Befehl, sie müssen nun sein Wunschdinner kochen, sich organisieren und absprechen: Wer macht welchen Gang, wer kauft ein, wann wird gestartet, wer macht die Deko, was gibt es zu trinken?

Der Star des Tages, der also an diesem Tag nicht kochen muss, darf einer Beschäftigung seiner Wahl nachgehen, genießt also seine Auszeit für sich, kommentiert aber auch das Treiben der Drei und erklärt als Initiator des Gerichtes, wie man es zubereiten sollte, was bei seinem Gericht wichtig ist und worauf man achten sollte. Ob die Promis in der Küche tatsächlich alles genauso umsetzen?

Am Ende des Tages bewertet der Star-Gast jeden Gang seines Wunschmenüs. Da jedes Gericht aus drei Gängen besteht, vergibt er also drei Mal bis zu 10 Punkte. So sammelt sich jeder Promi seine Punkte für den Endstand an Tag 4 zusammen. Der Star, der am Ende die meisten Punkte hat, darf 10.000 Euro an ein Charityprojekt seiner Wahl spenden.

Sabrina Mockenhaupt wird gefragt, ob sie lieber bekocht wird oder selbst kochet? Ihre Antwort: „Ehrlich gesagt werde ich am liebsten bekocht und kochen ist für mich eher ein notweniges Übel.“ Gregor Meyle sieht das ganz anders: „(Kochen ist) kreativ und innovativ. Es macht einfach Spaß, Freunde einzuladen und etwas Leckeres zu kochen.“ Und worauf freut sich Laura Karasek bei dieser Challenge: „Auf den Austausch, das Zusammensein – und hoffentlich auch auf ein wenig Gesang, Tanz und Musik nach dem Essen.“ Woher hat Jimi die Leidenschaft für das Kochen? „Meine beiden Eltern und meine Oma kochen sehr gern und es ist immer ein Highlight, wenn wir alle zusammen kochen. An Feiertagen teilen wir das auf. Meine Mutter übernimmt Heiligabend, ich koche am 1. Weihnachtsfeiertag oder so. Und wenn der eine kocht, kommen alle anderen naschen und abschmecken.“

Vier Stars unter einem Dach und fern der Heimat – VOX zeigt Folge 1 von „Das Wunschmenü der Stars – Alle unter einem Dach“ mit Gregor Meyle, Laura Karasek, Sabrina Mockenhaupt und Jimi Blue Ochsenknecht am heutigen 30.5. um 20:15 Uhr. Weiter geht es dann am 6.6. mit Folge 2 und Bastian Bielendorfer, Ekaterina Leonova, Janine Kunze sowie Frank Buschmann.

Foto: (c) TVNOW / ITV Studios Germany