„Endlich Freitag im Ersten“: „Die Drei von der Müllabfuhr“ sind wieder da!

Uwe Ochsenknecht, Jörn Hentschel und Aram Arami als Berliner Müllmänner mit Herz und Schnauze in zwei neuen Filmen am 7. am 14. Mai 2021

„Die Drei von der Müllabfuhr“ sind zurück: Kommenden Freitag, 7. Mai 2021, gibt es ein Wiedersehen mit Uwe Ochsenknecht, Jörn Hentschel und Aram Arami als Berliner Müllmänner mit Herz und Schnauze. Im fünften Film der warmherzigen ARD-Degeto-Reihe bewähren sich „Käpt’n“ Werner Träsch und sein Team als ungewöhnliche Streetworker: „Die Drei von der Müllabfuhr“ kümmern sich um eine junge Frau, die dringend Unterstützung braucht und von zu Hause keine Hilfe erwarten kann. „Die Streunerin“ (Drehbuch: Gernot Gricksch) greift ein Thema auf, das in Berlin eine alarmierende Aktualität hat: Schätzungen zufolge leben mehr als 2000 Jugendliche auf der Straße – Geflüchtete nicht eingerechnet. Unerwartete Unterstützung bekommen die hilfsbereiten Müllwerker bei ihrer Extratour von einem Unternehmensberater – wunderbar gespielt von Martin Brambach -, der eigentlich ihren Tourenplan digital optimieren soll.

Am 14. Mai 2021 folgt „Operation Miethai“: In Berlin tobt ein Häuserkampf unter den Vorzeichen von Sanierung, Entmietung und Wucher. Zwischen die Fronten eines skrupellosen Vermieters und seinen verzweifelten Mietern geraten die „Drei von der Müllabfuhr“. „Käpt’n“ Werner Träsch und seine Männer in Orange müssen nicht lange überlegen, für wen sie Partei ergreifen. Regisseur Hagen Bogdanski erzählt in „Operation Miethai“ (Drehbuch: Toks Körner) eine Geschichte, die auf eines der drängendsten Probleme der „kleinen Leute“ in der boomenden Hauptstadt verweist. Im zweiten Handlungsstrang lässt der sechste Film der authentischen Reihe mit einem Augenzwinkern in die hippe Kulturszene eintauchen. Dort begegnen die Müllwerker einer von Janina Agnes gespielten Hausbewohnerin, die in einer Galerie arbeitet.

Neben Uwe Ochsenknecht, Jörn Hentschel und Aram Arami spielen Rainer Strecker, Adelheid Kleineidam, Martin Glade, Axel Werner, Frank Kessler, Laura Louisa Garde, Carla Demmin, Mareile Blendl und in Episodenrollen Martin Brambach, Carolin Garnier, Winnie Böwe, Dominik Maringer, Nicolas Rathod, Silke Geertz, Rainer Reiners, Max Woelky, Janina Agnes, Kamil Strecker u. v. a.

Das Erste zeigt „Die Drei von der Müllabfuhr – Die Streunerin“ am 7. Mai 2021 und „Die Drei von der Müllabfuhr – Operation Miethai“ am 14. Mai 2021. Die Filme stehen jeweils einen Tag vor und sechs Monate nach der Erstausstrahlung in der ARD-Mediathekzum Abruf bereit.

Foto: (c) ARD Degeto / Britta Krehl