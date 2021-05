Europa zu Gast beim #FreeESC: Amy Macdonald, Milow, Rea Garvey und Ben Dolic singen am Samstag um den Sieg

Das musikalische Europa vereint in Köln: Stefan Raab und ProSieben feiern am 15. Mai 2021, um 20:15 Uhr den zweiten „FREE EUROPEAN SONG CONTEST“. Vor 18.000 Sitzplätzen in der Lanxess Arena begrüßt das Moderatorenduo Conchita Wurst und Steven Gätjen am Samstag live 16 internationale Künstler:innen aus ganz Europa. Welche Musikgrößen schicken die 16 Teilnehmerländer ins Rennen um den Sieg? Wem spricht Europa die meisten Punkte zu? Wer wird zweite:r Sieger:in des 2020 ins Leben gerufenen, freien europäischen Songwettbewerbs?

Amy Macdonald erreichte mit ihrer Debutsingle „This Is The Life“ aus dem Jahr 2007 insgesamt fünfmal Platin und fünfmal Gold. Beim „FREE EUROPEAN SONG CONTEST“ vertritt sie ihre Heimat Schottland. Hitgarant Milow („You and Me“) stammt aus Antwerpen und geht für Belgien an den Start. Nach Platz 2 bei #TVOG will der in Ljubljana geborene Ben Dolic beim #FreeESC das Siegertreppchen für seine Heimat Slowenien erklimmen. Mandy Capristo feierte Charterfolge mit der Band Monrose und als Solokünstlerin. Sie tritt für Italien,die Heimat ihres Vaters an. Die Mitglieder der Folk-Band Mighty Oaks haben Wurzeln in den USA, Italien und England, für das sie beim #FreeESC an den Start gehen. Mit seinem Remix von „Bella Ciao“ landete der in Marseille geborene DJ und Musikproduzent Florent Hugel den offiziellen Sommerhit 2018. Beim #FreeESC legt er für Frankreich auf. Seit mehr als 20 Jahren produziert Rea Garvey Hits am laufenden Band. Am Samstag rockt er für seine Heimat Irland. Jasmin Wagner,in den Neunzigern als „Blümchen“ aus den Charts nicht wegzudenken, will den Sieg für Kroatien,das Heimatland ihrer Mutter. Mit einer Mischung aus Rock ’n‘ Roll und Countrymusik stürmte Danny Vera die Charts in Holland und feierte mit „Roller Coaster“ international Erfolge. Er vertritt die Niederlande. Sängerin Mathea schaffte 2018 mit ihrem Song „2x“ den Durchbruch und singt beim „FREE EUROPEAN SONG CONTEST“ für ihre Heimat Österreich. Der polnisch stämmige Martin und der gebürtige Kroate Fredi gehen als Schlagerduo Fantasy für Polen an den Start. R&B-Sänger Seven feiert seit seinem Debutalbum 2004 in der Schweiz Charterfolge und will am Samstag den Sieg für den Alpenstaat holen. Nach ihrer Zeit bei Popstars startete die Musikerin Elif ihre Solokarriere. Beim #FreeESC singt sie für die Türkei. Sotiria wurde als Sängerin der Band Eisblume bekannt. Sie tritt für Griechenland, das Herkunftsland ihres Namens und ihres Vaters an. Durch die Adern von Juan Daniél fließt spanisches Blut. Der Latino-Pop-Sänger will 2021 für Spanien den zweiten #FreeESC-Titel holen. Den Teilnehmer für Deutschland erfahren die Zuschauer:innen am Samstagabend live in der Show. Stefan Raab: „Auch in diesem Jahr gilt: Für Deutschland tritt eine echte Legende an. Dazu sieht er auch noch unglaublich gut aus.“

Die Länder und Teilnehmer:innen in alphabetischer Reihenfolge:

– Belgien: Milow

– England: Mighty Oaks

– Frankreich: Hugel

– Griechenland: Sotiria

– Irland: Rea Garvey

– Italien: Mandy Capristo

– Kroatien: Jasmin Wagner

– Niederlande: Danny Vera

– Österreich: Mathea

– Polen: Fantasy

– Schottland: Amy Macdonald

– Schweiz: Seven

– Slowenien: Ben Dolic

– Spanien: Juan Daniél

– Türkei: Elif

Der „FREE EUROPEAN SONG CONTEST“ am Samstag, 15. Mai 2021, live, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Foto: (c) ProSieben / Markus Morianz / Benedikt Müller