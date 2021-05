Ewan McGregor über Star Wars

Ewan McGregor (50) gibt zu, dass die Drehbücher der „Star Wars“-Prequel-Reihe „nicht Shakespeare“ sind. Er spielte die Rolle des Jedi-Ritters Obi-Wan Kenobi in der Prequel-Trilogie der kultigen Sci-Fi-Serie, aber er hat zugegeben, dass die Arbeit an diesen Filmen „ermüdend“ sein konnte, weil Regisseur George Lucas‘ Besessenheit mit der CGI-Technologie bedeutete, dass es für die Schauspieler sehr wenig zu arbeiten gab, außer den Dialogen, die nicht die größte Prosa waren, die auf den Bildschirm gebracht wurde.

In einem Interview mit „The Hollywood Reporter“ sagte er: „George liebt Technologie und liebt es, in den Bereich vorzudringen. Er wollte mehr und mehr Kontrolle über das, was wir im Hintergrund sehen. Nach drei oder vier Monaten davon wird es einfach nur noch langweilig – besonders wenn die Szenen … Ich will nicht unhöflich sein, aber es ist nicht Shakespeare. Man kann nicht in den Dialogen wühlen, die einen befriedigen, wenn keine Umgebung da ist. Es war ziemlich schwer zu machen.“

