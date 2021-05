Frank Turner veröffentlicht neue Single “The Gathering”

Frank Turner ist zurück und hat heute seine neue Single “The Gathering” veröffentlicht! Der neue Song ist auch der Auftakt für Franks Musikjahr, für das er u.a. “Gathering”-Konzerte angekündigt hat. Der Sängerin, Songwriter und Musiker nimmt nicht nur musikalisch den Fuß von der Lockdown-Bremse – “The Gathering” ist sein erster neuer Song in 1 1/2 Jahren, vor Energie, Wut und Freude berstend, ein fulminantes Stück Rockmusik und willkommener Energie-Booster!

Frank Turner wollte keinen Lockdown-Song machen. Im vergangenen Jahr hat er Songs geschrieben und umgeschrieben und versucht, sich von dem Thema abzuwenden, das zweifellos die Charts für die kommenden Jahre dominieren wird. Aber für einen Mann, dessen Leben und Karriere ist so untrennbar mit Live-Musik verbunden, ohne Bezugnahme auf den Mangel an Festivals und Konzerten – das konnte nicht sein. Frank Turner kickt mit “The Gathering” den Lockdown Blues durch die Tür hinaus. Im Sommer wird er zunächst in UK einige “Gathering” Konzerte spielen, die Tickets sind ab heute erhältlich.

Foto: (c) Universal / Ben Morse