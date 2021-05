Gigi Hadid: Ihre neue Inspiration!

Die Tochter von Gigi Hadid ist ihre „Muse“. Das 26-jährige Model genoss ihren ersten Muttertag, seit sie und ihr Partner Zayn Malik im September Baby Khai zur Welt brachten und sie gab zu, dass sie sich „so glücklich“ fühlt, ein Elternteil des kleinen Mädchens zu sein.

Zum Muttertag am Sonntag (21.05.09) teilte Gigi drei neue Fotos von sich und ihrer Tochter, ein unscharfes, auf dem sie in passenden beigen Outfits zu sehen sind, ein zweites, auf dem die blonde Schönheit den Kinderwagen der Kleinen schiebt und ein drittes, auf dem sie zusammen im Bett kuscheln, auf Instagram und schrieb dazu: „Die Gerüchte sind wahr: mein bester Freund, meine Bestimmung, meine Muse, mein größter Stolz und meine Freude. Ich fühle mich so glücklich und inspiriert, deine Mama zu sein, mein Khai!“. Eine alte Seele voller Sonnenschein, du erhellst jedermanns Tage! Danke, danke, danke, danke.“

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos