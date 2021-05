„Grill den Henssler“ mit Olaf Schubert, Jürgen von der Lippe und Mandy Capristo

Comedian Olaf Schubert, Entertainer-Legende Jürgen von der Lippe und Sängerin Mandy Capristo wollen Koch-King Steffen Henssler in dieser Folge „Grill den Henssler“ so richtig einheizen. Unterstützung gibt es zum ersten Mal im Doppelpack: Die Zwillingsschwestern Nathalie und Jennifer Dienstbach stehen ihren Promi-Schützlingen als Koch-Coaches zur Seite, um das Jury-Trio Mirja Boes, Reiner Calmund und Christian Rach zu überzeugen.

„Grill den Henssler“-Staffelfinale:

Doppelte Coaching-Power, fatale Fashion-Wette und Beziehungs-Geständnisse von Mandy Capristo!

Sie alle waren noch nie bei „Grill den Henssler“: Zum Finale der Frühjahrsstaffel feiern TV-Legende Jürgen von der Lippe, Comedian Olaf Schubert und Ex-„Monrose“-Star Mandy Capristo Premiere. Für die erfolgreiche Sängerin ist es sogar in 15 Jahren Bühnenkarriere die erste Teilnahme an einer Koch-Show überhaupt! Ihr Debut geben außerdem – und nein, die Zuschauer:innen sehen nicht doppelt – Nathalie und Jennifer Dienstbach als Koch-Coaches. Die stets strahlenden Zwillingsschwestern sorgen für Gute-Laune-Momente und versprechen zweideutig: „Es wird heiß!“ Ob es mit doppelter Frauen- und Coaching-Power auch doppelt so gut für die Promis läuft? Darüber entscheidet die Jury aus Christian Rach, Mirja Boes und Reiner Calmund. Nach „Grill den Henssler“ ist vor „Grill den Henssler“: Warum der Koch-King das Sommer-Special eventuell in Olaf Schuberts Pullunder eröffnen muss?

Fashion-Gate für Steffen Henssler?

Bei seiner „Grill den Henssler“-Premiere will Gag-Garant und Pullunder-Fan Olaf Schubert eine gute Figur machen. Dafür tritt er mit einem Rezept an, das Steffen Henssler in Staunen versetzt: „Pochiertes Ei mit Sauce Hollandaise, damit hätte ich nicht gerechnet. Das musst du schon können.“ Und siehe da: Während der Koch-King droht, an den pochierten Eiern zu scheitern und laut mit sich selbst schimpft, läuft es bei Olaf Schubert wie am Schnürchen. Ob’s an seinem Outfit liegt? „Ich habe heute extra den Koch-Pullunder angezogen!“ Anlass für eine fatale Fashion-Wette: „Wenn er gewinnt, lässt er den Pullunder hier und dann ziehe ich den in der nächsten Sendung an“, verspricht Steffen Henssler. Ob sich die Zuschauer:innen im Sommer-Special auf den Koch-King in ungewohntem Pullunder-Style freuen dürfen?

Flambiert und abgefackelt: Wie Jürgen von der Lippe seine Augenbrauen verlor

Jürgen von der Lippe hat bereits heikle Erfahrungen in TV-Küchen machen müssen. TV-Koch Rainer Sass fackelte ihm bei einem Besuch in der NDR-Talkshow sogar mal die Augenbrauen ab. „Der hat was flambiert und mich dabei übersehen. Naja, es hätte schlimmer kommen können“, erinnert sich der Showmaster, der sich offenbar nur durch wenig aus dem Konzept bringen lässt. „Ich hätte nie gedacht, dass Jürgen von der Lippe so ruhig und konzentriert kocht“, staunt Steffen Henssler. Wäre da nicht Laura Wontorra. Von den Fragen der Moderatorin derart abgelenkt, schickt der Entertainer sogar ein Stoßgebet gen Himmel: „Lieber Gott, nimm sie von mir und schick‘ sie zu Steffen.“ Ob sein Gebet erhört wird und die 72-jährige TV-Legende mit vielen Jury-Punkten gesegnet wird?

Fußballer-Aversion: Mandy Capristos Beziehungsstatus!

In ihrer inzwischen 15-jährigen Bühnenkarriere hat Mandy Capristo bislang jede Einladung in Koch-Shows ausgeschlagen. Und die Sängerin hat guten Grund dafür: „Meine Familie und Freunde wissen, was ich draufhabe in der Küche und wie grenzwertig das ist. Ich habe schon alles erlebt: Die Küche hat gebrannt.“ Für ihre große TV-Koch-Premiere hat sie sich „Grill den Henssler“ ausgesucht. „Ich habe gedacht: Da kannst du bestimmt noch was lernen und hast dabei auch Spaß“, erklärt Mandy Capristo. Ähnlich zurückhaltend wie bei Koch-Shows, ist die 31-Jährige inzwischen auch, wenn es um ihr Privatleben geht. „Aber zum Valentinstag hast du deinen Freund erstmals auf Social Media gepostet“, fragt Laura Wontorra nach. „Manchmal muss man Sachen aus dem Gefühl heraus machen und nicht lange darüber nachdenken“, erklärt die Sängerin. Doch um wen es sich bei ihrer aktuellen Liebe handelt, das bleibt ihr Geheimnis. Steffen Henssler versteht die Welt nicht mehr! „Dass du da nicht nachhakst, Laura“, fährt er die Moderatorin entsetzt von der Seite an und übernimmt kurzerhand das Moderatoren-Zepter: „Mandy, ist das echt ein Fußballspieler? Die Laura hat gesagt, das ist ein Fußballspieler“, versucht er die Ex von FC Arsenal-Spieler Mesut Özil aus der Reserve zu locken. „Whaaat! Nie wieder“, stellt die Sängerin voller Überzeugung klar.

Punkte-Knaller oder Punkte-Katastrophe? Warum Christian Rachs Urteil für das Dessert „im Keller“ landet und wer am Ende das Staffel-Finale für sich entscheiden kann.

Heiße Aussichten! Nach dem Finale gibt es bereits im Sommer Nachschlag. Gedreht werden vier frische Folgen des Sommer-Specials, moderiert von Laura Wontorra. Aber damit nicht genug: Endlich grillen Koch-King Steffen Henssler und die Promis wieder ohne Strom, über offener Flamme und unter freiem Himmel auf der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg. Auf das Jury-Trio Mirja Boes, Reiner Calmund und Christian Rach warten also wieder kulinarische Köstlichkeiten in jeglichen Grill-Variationen. Wann die Sommer-Staffel bei VOX ausgestrahlt wird, wird rechtzeitig bekanntgegeben.

Die Gerichte der Promis

Olaf Schubert (Vorspeise):

Eggs Benedict mit Blumenkohl

Jürgen von der Lippe (Hauptgericht):

Arabisches Huhn im Lavash-Brot mit Ananas-Gurkensalat

Mandy Capristo (Dessert):

Linzer Misu

