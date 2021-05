Gwyneth Paltrow: Lockdown und Alkohol

Gwyneth Paltrow hat jetzt zugegeben, dass sie so manches Getränk genossen hat, als sie während der Coronavirus-Pandemie zu Hause festsaß, und sogar ihr eigenes Getränk namens Buster Paltrow kreiert hat, das sie nach ihrem Großvater benannt hat.

Im Gespräch mit der Zeitung „Sunday Mirror“ sagte sie: „Ich habe während der Quarantäne Alkohol getrunken. Ich habe sieben Nächte in der Woche getrunken, Nudeln gemacht und Brot gegessen. Ich bin total aus der Spur geraten. Ich meine, wer trinkt schon an sieben Abenden in der Woche mehrere Drinks? Als ob das nicht gesund wäre. Ich liebe Whiskey und ich mache diesen fantastischen Drink namens „Buster Paltrow“, den ich nach meinem Großvater benannt habe, der Whiskey Sours liebte. Und es ist dieser tolle Quinoa-Whiskey aus dieser Destillerie in Tennessee mit Ahornsirup und Zitronensaft. Es ist einfach himmlisch. Ich würde jeden Abend in der Quarantäne zwei davon trinken.“

Sie betonte bereits vor einiger Zeit, dass „Wein, Pasta, Kekse und Käse“ sie durch die Quarantäne brachten.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos