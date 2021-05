Hailey Bieber: Insta-Pausen

Hailey Bieber nutzt Instagram unter der Woche nicht. Das Model hat verraten, dass sie die sozialen Medien zwischen Montag und Freitag nicht nutzt, da sie zugibt, dass sie einige „Unsicherheiten“ hat, weil sie so viele perfekte Menschen sieht, die auf der Plattform posten.

Im Gespräch mit dem Magazin Harper’s Bazaar sagte sie: „Ich bin erst 24 und ich bin immer noch dabei herauszufinden, wer ich als Frau bin. Wer ich in meiner Karriere bin. Wer ich als Ehefrau bin. Es ist so viel los, dass ich mir eine Pause gönnen musste, um mich und andere Leute zu beobachten. Ich musste anfangen, diese Sache zu machen, wo ich von Montag bis Freitag nicht auf Instagram gehe. Wenn ich etwas posten muss, habe ich jemanden, mit dem ich zusammenarbeite, der das für mich erledigt. Ich musste mich selbst entfernen. Jeder hat Unsicherheiten. Nur weil die Leute [mir] sagen, dass ich schön bin? So sehe ich das nicht, und so fühle ich mich auch nicht die ganze Zeit.“

Foto: (c) Landmark / PR Photos