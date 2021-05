Die Moderation hat Frank Plasberg zum Thema: Ungeimpft, ungeschützt, unbeschult: Lässt der Staat die Familien im Stich? Die Alten geimpft und fast schon entspannt, aber auf Familien wächst der Druck weiter. Bringt Corona Eltern und Kindern Stress ohne Ende? Was ist schlimmer: Die Gefahr durch Ansteckung in den Schulen oder die seelischen Schäden durch Schulschließung und Lockdown?

Die Gäste u. a.:

Anja Karliczek (CDU, Bundesministerin für Bildung und Forschung)

Mareile Höppner (Moderatorin des ARD-Magazins „Brisant“; Mutter eines schulpflichtigen Kindes)

Aladin El-Mafaalani (Soziologe und Autor; Professor am Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien an der Universität Osnabrück)

Susanne Epplée (Kinderärztin; Leiterin des Sozialpädiatrischen Zentrums Hamburg-Ost in Billstedt)

Thorsten Frühmark (Rechtsanwalt und Ortsbürgermeister von Möllenbeck; Vater von drei schulpflichtigen Kindern)

Das Erste: „hart aber fair“ am Montag, 3. Mai 2021, 21:00 Uhr, live aus Köln

Foto: (c) obs / ARD Das Erste