Iggy Azalea: Interesse von kurzer Dauer!

Iggy Azalea (30) nimmt ihre neuen Partner innerhalb von zwei Wochen „auseinander“. Der Rap-Star kann nicht verstehen, wie Menschen „jahrelang“ von demselben Mann besessen sein können und gibt zu, dass sie ihre Partner innerhalb weniger Wochen „auseinanderpflückt“, bis sie sich selbst davon überzeugt hat, dass sie nicht mehr an ihnen interessiert ist.

Sie, derzeit Single, schrieb auf Twitter: „Ich verstehe nicht, wie jemand jahrelang in jemanden verknallt sein kann, weil ich die Person in meinem Kopf auseinanderpflücke, bis ich sie in Woche 2 nicht mehr will.“

Das klingt ziemlich traurig und macht es einem potentiellen neuen Partner nicht leichter sich auf Iggy einzulassen!

Foto: (c) David Gabber / PR Photos