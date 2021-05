iHeartRadio Music Awards 2021: The Weeknd und Roddy Ricch räumen ab

The Weeknd und Roddy Ricch gehörten zu den größten Gewinnern bei den iHeartRadio Music Awards 2021. Die jährliche Musikpreisverleihung fand am Donnerstagabend (27.05.21) mit einer Zeremonie im Dolby Theatre in Los Angeles statt, nachdem die Veranstaltung 2020 aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurde. Der 31-jährige Musiker und der 22-jährige Rapper wurden mit jeweils drei Nicks ausgezeichnet. The Weeknds „Blinding Lights“ gewann den begehrten Preis für den Song des Jahres und wurde außerdem mit dem ersten TikTok Bop des Jahres geehrt. Der kanadische Sänger wurde außerdem zum männlichen Künstler des Jahres gekürt.

Roddy schrieb Geschichte als erster Künstler, der sowohl als Hip-Hop-Künstler des Jahres als auch als bester neuer Hip-Hop-Künstler ausgezeichnet wurde. Außerdem trat er gegen sich selbst im Wettbewerb um den Hip-Hop-Song des Jahres an, wobei „The Box“ über seine eigenen Tracks „High Fashion“ featuring Mustard und „ROCKSTAR“ mit DaBaby triumphierte. Future und Drakes „Life is Good“ und der „Savage“-Remix von Megan Thee Stallion mit Beyoncé verpassten den Preis.

Wie erwartet, dominierten BTS die Socially Voted-Kategorien und nahmen den Preis für die beste Fan-Armee für die BTS Army, das beste Musikvideo für ‚Dynamite‘ und die beste Musikvideo-Choreographie von Son Sung Deuk mit nach Hause. Dua Lipa ging mit dem Titel „Female Artist of the Year“ nach Hause und setzte sich gegen die starke Konkurrenz von Megan Thee Stallion, Taylor Swift, Ariana Grande und Billie Eilish durch.

Swifts „Folklore“ wurde als bestes Pop-Album ausgezeichnet und der „Savage“-Remix von Megan Thee Stallion und Beyoncé als beste Kollaboration. Dan + Shay waren die erste Country-Gruppe, die als Duo/Gruppe des Jahres ausgezeichnet wurde, und sie hatten einen harten Kampf mit BTS, Jonas Brothers, Maroon 5 und twenty one pilots, die in dieser Kategorie nominiert waren, vor sich. Luke Combs wurde zum dritten Mal in Folge zum Country Music Artist of the Year gekürt. Und die twenty one pilots wurden zum dritten Mal als Alternative Rock Artist of the Year ausgezeichnet. Sir Elton John war der Empfänger des Icon Awards und erhielt seine Auszeichnung von Chris Martin und Lil Nas X.

Usher moderierte die Zeremonie und performte auch ein Medley seiner Hits. Weitere Auftritte waren die Live-Premiere des Remixes von „Save Your Tears“ von The Weeknd und Ariana Grande, Silk City begeisterte mit „Leave the Door Open“ und ein Tribut an Elton mit H.E.R., Demi Lovato und Brandi Carlile, die die größten Hits der Musiklegende performten.

Die Liste der Gewinner der iHeartRadio Music Awards 2021 in Kurzform

Song des Jahres

Blinding Lights‘ – The Weeknd

Weibliche Künstlerin des Jahres

Dua Lipa

Männlicher Künstler des Jahres

The Weeknd

Bestes Pop-Album

Taylor Swift – ‚Folklore‘

Alternative Rock Album des Jahres

Machine Gun Kelly – ‚Tickets to My Downfall‘

Rock-Album des Jahres

AC/DC – ‚Power Up‘

Country-Album des Jahres

Luke Combs – ‚What You See Ain’t Always What You Get‘

Tanzalbum des Jahres

Diplo – ‚Diplo Presents Thomas Wesley, Kapitel 1: Snake Oil‘

Hip-Hop-Album des Jahres

Lil Baby – ‚My Turn‘

R&B-Album des Jahres

Jhene Aiko – ‚Chilombo‘

Bestes Duo/Gruppe des Jahres

Dan + Shay

Beste Kollaboration

Megan Thee Stallion featuring Beyoncé, ‚Savage (remix)‘

Bester neuer Pop-Künstler

Doja Cat

Alternative Rock Song des Jahres

twenty one pilots – ‚Level Of Concern‘

Alternative-Rock-Künstler des Jahres

twenty one pilots

Bester neuer Rock/Alternative Rock-Künstler

Powfu

Rocksong des Jahres

Schande Schande‘ – Foo Fighters

Rock-Künstler des Jahres

The Pretty Reckless

Country-Song des Jahres

Maren Morris – ‚The Bones‘

Country-Künstler des Jahres

Luke Combs

Tanzsong des Jahres

SAINt JHN – ‚Roses‘ (Imanbek Remix)

Tanzkünstler des Jahres

Marshmello

Hip-Hop-Song des Jahres

Roddy Ricch – ‚Die Box‘

Hip-Hop-Künstler des Jahres

Roddy Ricch

Bester neuer Hip-Hop-Künstler

Roddy Ricch

R&B-Song des Jahres

Chris Brown & Young Thug – ‚Go Crazy‘

R&B-Künstler des Jahres

H.E.R.

Bester Songtext

Harry Styles – ‚Adore You‘

Bestes Cover

Harry Styles – ‚Juice‘ von Lizzo

Beste Fan-Armee

BTS – BTS Armee

Bestes Musikvideo

BTS – ‚Dynamite‘

Social Star Auszeichnung

Olivia Rodrigo

Bevorzugte Musikvideo-Choreographie

BTS – Son Sung Deuk

TikTok-Bop des Jahres

The Weeknd, ‚Blinding Lights‘

Foto: (c) PR Photos