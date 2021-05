Ireland Baldwin: Babynahrung und ein Kuscheltier!

Ireland Baldwin (25) isst Babynahrung. Das Model hat oft einen Beutel mit Babybrei in ihrer Tasche, damit sie einen Snack zu sich dabei hat, wenn sie in Eile ist. Sie behauptet, dass sie sogar einige ihrer Freunde davon überzeugt hat, dasselbe zu tun.

Dem US Weekly Magazin zeigte sie den Inhalt ihrer Tasche und sagte: „“Ich f****** liebe Babynahrung. Der Kürbisgeschmack von White Leaf Provisions schmeckt, als ob man eine Kuchenfüllung trinken würde. Ich habe schon so viele Leute dafür begeistert.“ Das ist aber nicht das einzig Kuriose! Wenn sie auf Reisen ist, hat Ireland immer ein Notfall-Stofftier dabei, für den Fall, dass sie auf ein aufgebrachtes Kind trifft. Sie sagte: „Meine Mutter hat immer ein kleines Kuscheltier dabei, wenn ein Baby im Flugzeug aufgeregt ist. Das hat sie an mich weitergegeben.“

Ein weiteres Reise-Must-Have für die blonde Schönheit ist eine kleine Schachtel mit einer herzförmigen Süßigkeit und einer Notiz, die als besondere Erinnerung an ihren verstorbenen Großvater dient. Sie sagte: „Es war ein Geschenk von meinem Großvater, bevor er verstarb. Ich habe wirklich schlimme Flugangst, also habe ich das immer bei mir.“

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos