J.Cole veröffentlicht sein neues Album “The Off-Season”

Erst letzte Woche hat der multitalentierte J.Cole es offiziell gemacht: Am Freitag erscheint sein neues Album “The Off-Season”. Als Vorboten gab es direkt den Song “Interlude” dazu. Der Song hat in kurzer Zeit über 30 Millionen Streams weltweit generiert – und auch seine YouTube-Doku “Applying Pressure: The Off-Season Documentary” nach nur 24 Stunden bei 2,5 Millionen Views und #1 in den Trends. Immer wieder gab es Gerüchte um den Rapper, dass er seinem Traum nachgehe, NBA-Spieler zu werden. Mit seinem sechsten Studioalbum räumt J.Cole mit Spekulationen auf und macht klar, dass er noch länger im Rap-Game bleiben wird.

Bereits im vergangenen Sommer hat J.Cole quasi über Nacht zwei neue Tracks veröffentlicht: “The Climb Back” und “Lion King On Ice” erschienen als zwei Vorboten auf J.Coles neues Album “The Off-Season”. Beide Songs wurden von J.Cole produziert und sind das Ergebnis seiner kreativen Pause, in der er Vater geworden ist und einige Aspekte seines Lebens entschleunigt hat…

Über ein Veröffentlichungsdatum des Albums sagt J.Cole: “No date for the album yet, taking my time, still finishing”.

Foto: (c) Universal Music