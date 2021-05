Jamie Bell: Diese Rolle konnte er geniessen!

Jamie Bell (35) liebte es, in „Without Remorse“ („Tom Clancy’s Gnadenlos“) einen widersprüchlichen Charakter zu spielen. Der Schauspieler spielt die Rolle des CIA-Offiziers Robert Ritter in dem von Stefano Sollima inszenierten Film und er genoss die Erfahrung, einen so komplizierten Charakter zu spielen.

Er teilte im Gespräch mit HeyUGuys mit: „Ich fühle mich unglaublich gesegnet und unglaublich dankbar, dass ich jemanden wie Bernie Taupin in ‚Rocketman‘, dem Elton John Biopic, spielen darf und dann so etwas wie das hier machen kann, das so Welten auseinander liegt, wissen Sie. Aber in einem [Tom] Clancy-Film ist es sicherlich so, dass eine der Figuren Teil einer dieser Institutionen ist – dieser Regierungsinstitutionen … ihre Moral ist immer zweideutig. Ob man ihnen vertrauen kann, ist immer fraglich. Ihre Absichten sind immer unklar. Für mich – wenn ich diese Filme erlebe, und ich bin auch mit diesen Filmen aufgewachsen – sind das immer die, die wirklich lebendig werden, und die Chance zu bekommen, das zu tun, war ein Nervenkitzel.“

Jamie, der in dem Film an der Seite von Michael B. Jordan, Jodie Turner-Smith und Guy Pearce spielt, verriet, dass sein Regisseur ihm eine ganz bestimmte Anweisung gab, bevor die Kameras zu drehen begannen: „Ich hatte bei diesem Film nur eine einzige Anweisung von meinem Regisseur und die lautete: ‚Ich will nie wissen, was du denkst – ich will nie wissen, wer du bist und wofür du stehst.'“

Foto: (c) STPR / PR Photos