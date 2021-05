Janelle Monae: Hauptrolle in „Knives Out“-Fortsetzung

Janelle Monae (35) soll die Hauptrolle in der „Knives Out“-Fortsetzung spielen. Die Sängerin und Schauspielerin soll laut „The Hollywood Reporter“ in Gesprächen über eine Rolle in dem geplanten Film gewesen sein. Daniel Craig soll in dem Film, den Rian Johnson schreiben, inszenieren und produzieren wird, seine Rolle als Detektiv Benoit Blanc wieder aufnehmen.

Details zum Plot des geplanten Films werden noch unter Verschluss gehalten, aber es wird sich um Blanc drehen, der ein weiteres Verbrechen aufklärt, und die Produktion des Kinofilms wird voraussichtlich diesen Sommer in Griechenland beginnen.

Anfang dieser Woche wurde bekannt, dass Dave Bautista für das Sequel unterschrieben hat. Netflix hat Details zu Besetzung nicht kommentiert.

Foto: (c) PR Photos