Jason Derulo und Jena Frumes. Es ist ein Sohn!

Jason Derulo (31) hat sein erstes Kind mit Freundin Jena Frumes bekommen. Der Sänger wurde Anfang des Monats Vater, nachdem das Model den gemeinsamen Sohn Jason King Derulo zur Welt brachte.

Die frischgebackene Mutter gab zu, dass ihr Leben nach der Geburt „mehr Bedeutung“ hat. Neben einigen Fotos schrieb Jena in den sozialen Netzwerken: „Ein Blick auf meine erste Woche mit unserem gesunden, hübschen kleinen König. Das Leben hat jetzt so viel mehr Bedeutung & ich bin so dankbar. Ich bin so verliebt in diesen kleinen Jungen, er ist alles, von dem ich nie wusste, dass ich es brauche. Ich liebe dich für immer @jasonderulo“

Jason teilte eine Fotomontage auf Instagram, in der er den besonderen Tag, an dem er ihren Jungen zum ersten Mal traf, noch einmal erlebt. Er fügte hinzu: „Der glücklichste Tag meines Lebens, als ich unseren kleinen Jungen (Jason King Derulo) nach Hause brachte. Er hat so ein Glück, eine so starke und fürsorgliche Mutter zu haben.“

Foto: (c) Landmark / PR Photos