Jennifer Love Hewitt erneut schwanger

Jennifer Love Hewitt (42) ist mit ihrem dritten Kind schwanger. Sie ist bereits Mutter von Sohn Atticus (5) und Tochter Autumn (7) und hat nun verraten, dass sie ein weiteres Baby in der Familie willkommen heißen wird, was für sie und ihren Mann Brian Hallisay eine angenehme Überraschung war.

Sie sagte dem „People“-Magazin: „Wir waren immer offen für ein drittes Kind, aber wir haben definitiv nicht gedacht, dass es in dem verrückten Jahr, das die ganze Welt hatte, unbedingt dieser Moment sein würde. Ich habe das Gefühl, dass wir bis jetzt zwei ganz besondere Kinder großziehen konnten, die große Vorbilder sein werden. Es war so ein angenehmes, schönes, überraschendes Geschenk in dieser Zeit, all das noch einmal mit einem anderen kleinen Menschen machen zu können.“

Und Jennifer sagte, dass ihre beiden Kinder es nicht erwarten können, ihr jüngeres Geschwisterchen willkommen zu heißen, da Atticus sogar ahnte, dass seine Mutter schwanger war, bevor die Schauspielerin es selbst wusste.

Sie fügte hinzu: „Eines Abends lagen meine Kinder und ich im Bett und sahen fern, als eine Clearblue-Werbung im Fernsehen kam. Mein Sohn meinte plötzlich: ‚Hey Mommy, du solltest dir so etwas bestellen, falls du ein Baby im Bauch hast.‘ Ich dachte nur: „Wie unhöflich! Ich habe gerade ein großes Essen gegessen. Wovon redet er?‘ Das blieb bei mir hängen, und seit etwa einem Jahr fragen sie immer wieder nach einem Geschwisterchen. Wir haben uns der Idee nicht verschlossen, es war nur nicht etwas, worüber wir aktiv nachgedacht haben.“

