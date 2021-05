Jessica Biel: Wie verstehen sich die Jungs?

Die Söhne von Jessica Biel verstehen sich prächtig.

Sie war „wirklich besorgt“ darüber, wie gut sich ihre Söhne, Silas (6) und Phineas (11 Monate), die sie mit ihrem Ehemann Justin Timberlake hat, verstehen würden. Nachdem ihr zweites Kind letztes Jahr auf die Welt kam ist sie dankbar, dass sie sich gut mit einander auskommen.

In der „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ sagte sie zu dem Thema, welche so manche Eltern einfach nur hoffen lässt: „Ich denke, dass sie es sind, das tue ich wirklich und ich war wirklich besorgt, man weiß einfach nie, was passieren wird und wie sich der Ältere gegenüber dem Kleinen fühlen wird. Sie denken einfach, dass sie so lustig sind und es ist so toll, ihnen zuzusehen.“

Foto: (c) David Gabber / PR Photos