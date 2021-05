John Travolta erinnert an Kelly Preston

John Travolta hat am ersten Muttertag seit ihrem Tod an Kelly Preston gedacht. Der Schauspieler verlor seine Frau, mit der er den verstorbenen Jett, die 21-jährige Ella und den 10-jährigen Benjamin hat, im Juli 2020 an Krebs und zollte der Schauspielerin am Sonntag (21.05.09) einen rührenden Tribut.

Auf Instagram schrieb er in einer süßen Nachricht: „Liebste Kelly, du hast drei der wunderbarsten Kinder in mein Leben gebracht, die ich je gekannt habe. Danke dafür. Wir lieben und vermissen dich. Happy Mother’s Day“

Ella, das älteste ihrer Kinder, verfasste ebenfalls ihre eigene Nachricht für ihre verstorbene Mutter. Sie schrieb auf ihren Social-Media-Accounts: „Mama, ich danke dir für alles, was du für uns und für diese Welt getan hast. Ich vermisse dich und liebe dich sehr, aber dein Lächeln, deine Wärme und deine Liebe sind für immer. Ich wünsche allen Müttern einen schönen Muttertag“

Kelly kämpfte vor ihrem Tod bereits seit zwei Jahren heimlich gegen Brustkrebs.

